WDHOF Announces 2025 Scholarship Winners

The Women Divers Hall of Fame this week announced its 2025 Scholarship/Training Grant Winners.

The WDHOF is awarding US$95,500/~€86,981 to 68 individuals who are passionate about the ocean and looking to grow in their knowledge and skills.

Additionally:

“In celebration of our 25th anniversary, WDHOF is proud to have awarded an additional twenty-five basic and/or advanced dive training grants this year, thanks to the generous contributions from our supporters.”

Scholarship winners include:

Grace Grodji (Côte d’Ivoire)

Jessica Schulte (Oregon, USA)

Morgan Hawkins (Florida, USA)

Ponchanok Weeriyanun (Virginia, USA)

Deva Holliman (California, USA)

Baylie Fadool (Nebraska, USA)

Marcelina Martynek (Pennsylvania, USA)

Christina Marconi (Texas, USA)

Carla Perscky (Florida, USA)

Kenzie Pollard (California, USA)

Sophie Wong (Alabama, USA)

Sian Williams (Indonesia)

Aulia Zeintrinanda (Indonesia)

Melanie Gomez (Florida, USA)

Maria Pla Prahl (Hawaii, USA)

Mar Nester (Indiana, USA)

Training grant winners include:

Suraiya Luecke (California, USA)

Connor Tate (Florida, USA)

Bigna Fischer (Switzerland)

Lucía Rodríguez Arias (Spain)

Chad Burtrum (Utah, USA)

Cinnamon Smith (Missouri, USA)

Elizabeth Urban-Gedamke (Florida, USA)

Paula Sills (Bocas de Toro, Panama)

Sophia Cabral (California, USA)

Margaret (Karen) Martin (Texas, USA)

Heather West (Georgia, USA)

Shannon Dixon (Florida, USA)

Cat Hauser (Massachusetts, USA)

Elvina Menezes (India)

Hrefna Sigurgeirsdottir (Iceland)

Dharkshen Selva (Pulau Pinang, Malaysia)

Farah Hamdan (Lebanon)

Kendra Lang (Victoria, Australia)

Mia D’Orazio (Florida, USA)

Janis Argeswara (Bali, Indonesia)

Amber Cumpstone (Sussex, England)

Sarani Ranaweera (Western Province, Sri Lanka)

Rosanne Teniente (Florida, USA)

Ava Besecker (California, USA)

Ashley Elliott (Florida, USA)

Silpa M S (India)

Supun Fernando, Amila Kaluthanthrige, Sajani Jeewanthi, Kithmee Gunasekera (Sri Lanka)

Carolyn Keating (Rhineland-Palatinate, Germany)

Stephanie Reidell (Missouri, USA)

Katherine Fenton (New Zealand)

Demi Carballosa (Florida, USA)

Lucia Gastoldi (Italy)

Elisabeth Astari (Jawa Barat, Indonesia)

Julimar Nevarez Melendez (Puerto Rico, USA)

Jana Sipkova (Puerto Rico, USA)

Alessandra Pak (Israel)

Mariana Piña Cetina (Mexico)

Sandra Malinowski (Wisconsin, USA)

Gabriela Calderon (Illinois, USA)

Shreya Chandra (California, USA)

Emily Mailman (Alaska, USA)

Niamh Tooher (United Kingdom)

Isabella Mora (Florida, USA)

Taslima Ahmed Hazarika (Assam, India)

Emma Sanchez (Illinois, USA)

Priscah Agengo (Kenya)

Kayla Aristizabal (New York, USA)

Hailey Boehner (British Columbia, Canada)

Sherly Hernández Ramos (Puerto Rico, USA)

Alexis Isherwood (Florida, USA)

Loma Jones (South Carolina, USA)

Abigail Ocaña (Oaxaca, Mexico)

To learn more about the winners, go to https://www.wdhof.org.